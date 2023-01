“Su deseo es regresar a Colombia, pero no hay garantías”: abogado de Salvatore Mancuso

El exjefe paramilitar, que estaría próximo a regresar al país tras cumplir una condena en Estados Unidos, deberá seguir colaborando con la justicia colombiana.

Hace una década, Salvatore Mancuso fue extraditado por el delito de narcotráfico. Ahora se prepara para regresar a Colombia donde tiene cuentas judiciales por múltiples masacres como La Granja y El Aro, en Antioquia.

"El deseo de Salvatore es regresar a Colombia, pero no hay garantías. Él teme por su vida, él teme porque hay un complot y él lo ha denunciado y hemos entregado las pruebas y la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada", señaló Jaime Alberto Paeres, abogado de Salvatore Mancuso.

Una vez en Colombia, Mancuso deberá permanecer en el proceso de Justicia y Paz durante los próximos cuatro años y atender las diligencias donde sea requerido. Un compromiso que las víctimas esperan que cumpla.

"Tenemos esperanza porque han sido dos años y más que no lo vemos en sala. Han sido muy fallidas estas intervenciones y a través de su abogado Jaime Paeres, él nos ha reiterado el compromiso que tiene Salvatore con las víctimas, pero no se ve reflejado ante los tribunales de Justicia y Paz porque no hemos tenido una comunicación permanente", manifestaron las víctimas del exjefe paramilitar.

Salvatore Mancuso pidió pista para ser admitido en la Jurisdicción Especial de Paz. Un cupo que hasta ahora ningún paramilitar desmovilizado ha conseguido porque a juicio de la JEP, ya que estas personas tienen su propia jurisdicción, es decir, Justicia y Paz, creada para su sometimiento.

“El compromiso de Salvatore donde esté es la verdad, solo la verdad”, expresó su abogado.

En noviembre de 2019, la magistrada de Justicia y Paz Luz Marina Zamora Buitrago dejó en libertad a Mancuso, por considerar que cumplió con los ocho años de prisión a los que está obligado dentro esa justicia transicional.

La decisión fue apelada y aún no se resuelve en segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia, por lo que en el momento no se sabe si Mancuso quedaría libre o no, una vez regrese al país.