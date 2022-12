Su ex atacó vehículo en el que iba y no le aceptaron denuncia por salir ilesa

Acorralada por su expareja, esta mujer teme por su seguridad. “Me ha amenazado con que me va a mandar a matar”, asegura Claudia Páez.

“Hace 15 días, el dañó el panorámico del carro y golpeó a mi hermano con un bate en la cabeza. Yo fui a poner el denuncio, pero no me lo recibieron. Él antes eran los golpes contra mí, pero al ver que tengo una medida de protección ya no me golpea. Solamente atenta en las cosas que yo trabajo contra a mi familia porque sabe que no va a pasar nada”, narró la afectada.

“Donde me ve me golpea. Hace dos meses nos separamos y si él me ve en el parque me coge a golpes, a cachetadas”, añadió la joven.