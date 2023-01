Sueñan con un campo próspero: esto piden jóvenes campesinos al gobierno Duque

Aspiran a dejar atrás un legado de grandes esfuerzos y poca recompensa. Por eso exigen mejorar el precio de los productos para no tener que emigrar a la ciudad.

Henry Alonso Cifuentes tiene 15 años de edad. Nació, se crió y hoy se forma en los verdes paisajes de Boyacá.

Su sueño es que el campo sea prospero para que quienes trabajan en estas tierras, que puedan mejorar su calidad de vida.

“Es difícil la vida, a veces se abarata la papa y ahí si no sirven sembrar", dice Henry.

Por su cabeza ha pasado dejar a su familia e irse a buscar un mejor futuro en la ciudad.

“En realidad sí, porque para uno esto no es ganancia para nada".

La preocupación de estos jóvenes es entrar a la larga lista de esos campesinos que trabajaron toda la vida como labriegos sin poder brindar un buen futuro a sus familias.

“Estamos en pérdida, un muchacho de esos ha intentado quedarse acá sembrando, pero pierden sus ahorros, les toca es para la ciudad”, dice Campo Elías Caro, un agricultor.

Subsidios a insumos y mejores precios en los productos del campo son algunas de las peticiones de los jóvenes agricultores en Boyacá.

En la parcela hay 15 campesinos, de los cuales tan solo 3 son jóvenes. El ingreso mensual de estas personas es de 600 a 750 mil pesos, situación que ellos esperan en algún momento mejore.

