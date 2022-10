“Sufrió 4 años de maltrato”: hermana de joven asesinada en hecho que quisieron pasar como suicidio

Una obsesión se convirtió en un asesinato, según la investigación de las autoridades, sobre el supuesto suicidio de Lorena Alejandra Sánchez, de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su vivienda de la vereda Guayabo Alto, en el municipio de Fresno, Tolima. En menos de 72 horas, las autoridades capturaron a su compañero sentimental, Gustavo Adolfo Silva, como el culpable del feminicidio.

“Tenía 30 años y se aprovechó de una niña de 18, le hizo daño sin ella poder defenderse. Mi hermanita cuando se fue a vivir con él solo tenía 14 años, no pudimos hacer nada, la ley no lo permitió. Decirles a muchas mujeres que no esperen a que pase algo así”, expresó Anyi Yurany Sánchez, hermana de la víctima.

Aunque el hombre presuntamente manipuló la escena del crimen para hacer creer que la joven se había quitado la vida, señales en el cuerpo y varios mensajes de WhatsApp, suplantando a la víctima desde su celular, fueron claves para la captura del sujeto, que fue enviado a la cárcel como el principal sospechoso del crimen.

“El dictamen de Medicina Legal y los contextos previos de violencia fueron fundamentales para detectar que no se trataba de un suicidio y que Gustavo Adolfo Niño Silva sería el responsable de la muerte de su pareja”, señaló Alexander Pinilla, director de la Fiscalía en Tolima.

Familiares de la víctima piden justicia. “A las autoridades en Colombia, la Fiscalía, que aceleren el proceso que lleven todo con claridad porque este tipo de cosas no pueden volver a pasar, mi hermanita sufrió 4 años de maltrato, alcanzó a colocar demandas, nunca hicieron nada”, dijo la hermana de la joven.

“Rechazamos el feminicidio que fue producido en el municipio de Fresno, no queremos que sigan sucediendo estos hechos en nuestra ciudad de Ibagué y en el Tolima”, manifestó Stella Gordillo, presidente de la Red de Mujeres de Tolima.

En lo que va corrido del año, se han presentado cinco feminicidios en territorio tolimense.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia