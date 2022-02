Supercomercio pone en cintura a partidos y candidatos por propaganda política

Carlos Parra y sus amigos pensaban que no había nada más cansón que el acoso de los bancos o las promociones comerciales a través de mensajes de texto en sus celulares. Esta semana cayeron en cuenta de algo peor: los políticos los tienen agotados con sus propagandas. "La vez pasada me llegó un mensaje de texto, con el número o la información de un candidato al Congreso y yo no autoricé a para me llegara esa información con propaganda política", sostuvo en diálogo con Noticias Caracol.

Puede leer: Valla publicitaria de Miguel Uribe provocó molestia en el Pacto Histórico

La molestia es que sin su autorización a diario les lleguen mensajes de texto o Whatsapp invitándolos a conocer las listas al Congreso, propuestas, perfiles de candidatos y votar por ellos "Está mal, el ejercicio de la política es de cada persona. Creo que no es necesario que lo invadan a uno con publicidad que en realidad uno no está pidiendo", añade Carlos. Otros aunque reciben los mensajes con propaganda política no ven el asunto como algo grave: "de dónde sacan mi número no tengo ni idea, pero la verdad ni les presto atención", añadió Yolanda Espitia, quien reside en Bogotá.

Publicidad

Sobre este tema la Superintendencia de Industria y Comercio publicó una circular donde pone en cintura a los partidos políticos y candidatos para el tratamiento de datos en medio de la campaña, pero además recuerda que está prohibido enviar mensajes sin previa autorización del titular de la línea celular.

" La única entidad competente para sancionar por estas actuaciones es la Superintendencia de Industria y Comercio. Las personas u organizaciones que incurran en estas faltas pueden recibir multas hasta de dos mil salarios mínimos." Yira López, abogada experta en derecho laboral

En el 2021 por la violación de la Ley de datos personales, la Superintendencia de Industria y Comercio recibió cerca de 28.000 quejas e impuso multas por 13.500 millones de pesos.