Supercundi obtuvo ingresos de más de 219 mil millones de pesos en 2016

Norberto Mora Urrea, gerente general de la cadena y señalado de ser testaferro de las FARC, aseguraba que era una de las 900 empresas más grandes del país.

Según un informe conocido por Noticias Caracol, Supercundi funcionaba con 24 establecimientos en todo el país y pretendía abrir tres locales más en Armenia, Puerto Boyacá y Anapoima.

Gracias a los ingresos anuales de la cadena de supermercados, Mora Urrea y los demás accionistas recibían dividendos anuales de 19 mil millones de pesos, dependiendo de la participación accionaria de cada uno.

Según la Fiscalía, Mora Urrea posee el 80% de las acciones de la compañía que administraba junto con sus hermanos, conocidos como ‘los jinetes del ahorro’, y no solo proveía de víveres a las FARC, sino que les ayudaban a lavar dinero.

La Superintendencia de Sociedades le había hecho a Supercundi un requerimiento de información de riesgo de lavado de activos e información del terrorismo. El plazo para entregar el informe se venció el 14 de noviembre de 2017.

“Si no cumple a tiempo, la superintendencia de Sociedades puede hacer pliego de cargos, pedir explicaciones y si es el caso imponer sanciones cuantiosas por no cumplir con esta clase de requerimientos”, precisó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, sobre las acciones a tomar ahora.

Sin embargo, Noticias Caracol conoció que la cadena entregó un informe para sustentar que no hay fraudes en sus cuentas, firmado por María Yineth Hernández, revisora fiscal de Supercundi.

"No tengo evidencia de errores o fraudes y reclasificaciones efectuados para preparar los estados financieros", señaló.

