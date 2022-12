Superindustria protege derechos de uso de imagen de la selección de fútbol

La medida fue solicitada por la federación y la firma Procter & Gamble contra Unilever Andina por utilizar en sus estrategias promocionales para el Mundial de Brasil la camiseta, logos y lemas de la selección nacional, informó hoy la Superindustria. La medida cautelar ordena cesar de manera inmediata una estrategia promocional de Unilever para su detergente Fab en la que se hace alusión a la Selección Colombiana de Fútbol.

La Superindustria consideró que la conducta de Unilever implica, presuntamente, un aprovechamiento indebido de la reputación ajena de la Federación Colombiana de Fútbol y actos de competencia desleal en contra de Procter & Gamble.

Esta última firma suscribió un contrato con la Federación que le autoriza a utilizar la imagen de la selección colombiana en sus actividades promocionales y de mercadeo, lo que no ha hecho Unilever.

En consecuencia, al no contar con autorización y no sufragar los costos propios de esa autorización, Unilever Andina estaría aprovechándose indebidamente de los beneficios de los que solamente pueden ser titulares los patrocinadores o socios de la Federación de Fútbol.

Bogotá