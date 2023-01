“Superiores fuimos engañados”: general (r) Henry Torres niega responsabilidad en falsos positivos

El alto oficial, enjuiciado por la muerte de dos campesinos en Casanare y que pide pista en la JEP, afirma que la culpa es de “subalternos”.

El general en retiro Henry Torres Escalante es el primero de su rango en responder ante la justicia por la ejecución extrajudicial de dos labriegos, en hechos acontecidos en 2007.

También fue el primero en someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En esta entrevista exclusiva con Noticias Caracol, reconoce la existencia de los falsos positivos en el Ejército, pero advierte que no admitirá responsabilidades.

Usted ha sostenido en la jurisdicción ordinaria que es inocente y fue a la JEP. ¿Qué va a contar?

La verdad mía es que todos los resultados que yo conocí, por parte de mis unidades subalternas, eran resultados operacionales, producto de operaciones legítimas y en defensa de la tropa.

¿Pero usted no conocía de esas irregularidades?

Desde el momento en que me informan que son resultados operaciones, producto de un combate, lo normal era felicitar a la persona que había realizado la operación porque no había ninguna duda o no había ninguna sospecha de que había habido algo anormal. Para la época había una directiva donde se daban unos estímulos y premios a las personas que tenían resultados operacionales.

Pero se registraron falsos positivos, por esos incentivos que ya el país conoce.

Pudieron provocarlo, pero por la malinterpretación que hicieron algunos miembros de la institución para lograr estos objetivos.

El país y la jurisdicción especial para la paz están esperando que militares, como en su caso, reconozcan la verdad y acepten responsabilidades.

Vamos a decir la verdad y voy a decir la verdad, pero no la verdad que quiere oír otra persona. Es la verdad mía, por la cual estoy convencido hasta el último momento. En honor mío, con el honor de mi familia y de mi Ejército nadie juega. Soy inocente

¿Existieron los falsos positivos?

Sí existieron, eso no lo puede negar nadie. Es una verdad que no se puede tapar, existieron. Siempre se disfrazaron en resultados legítimos. Los superiores fuimos engañados por estos subalternos que disfrazaban sus operaciones delictivas con operaciones legítimas.

Pero ustedes tenían de responsabilidad de vigilar esas operaciones militares, de darle legitimidad y muchas veces recibieron condecoraciones por esas muertes en combate que terminaron siendo ejecuciones extrajudiciales.

Infortunadamente, las operaciones no se cumplen en la otra oficina. Son operaciones que se realizan en el área de operaciones, a kilómetros de distancias, donde el único medio que tenemos para poder comunicarnos es el radio.

General, si usted es inocente, si no hay pruebas en su contra como dice en la justicia ordinaria, ¿por qué está en la JEP? ¿por qué está detenido?

Creo, y estoy casi que seguro, que estoy detenido no tanto por una decisión jurídica sino esto es más político.

La JEP está esperando y hace pocos días emitió una decisión en su proceso, que tiene que ver con su libertad. Espera que usted declare y condiciona la libertad de los agentes del Estado, como es en su caso, a que cuenten o a que se comprometan a contar la verdad.

No voy a sumir ninguna responsabilidad por unos hechos que no tengo yo nada que responder.

¿Siente que es una presión de la JEP de darle su libertad a cambio de que usted acepte responsabilidad?

No es justo que las personas que peleamos por Colombia, que dimos la vida por el país, estemos detenidos, mientras otras personas que no hicieron sino hacer daño a los colombianos, a su infraestructura, estén libres, pudiendo ejercer su derecho a la defensa en libertad, ocupando cargos hasta en el mismo Senado.

¿Qué les dice a las víctimas de los falsos positivos que están esperando que se encuentre a los máximos responsables?

Yo les pedí perdón, no en nombre mío, perdón en nombre de todos los hombres de la brigada mía que cometieron esos delitos. Pero en ningún momento voy a manifestar algo que no hice ni cometí, ni voy a asumir ninguna responsabilidad que no tuve, para lograr beneficios en la JEP ni para satisfacer ninguna víctima.