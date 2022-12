Supersalud abre investigación por muerte de 16 bebés prematuros en Valledupar

Indagará a la Secretaría de Salud de Cesar y a la Clínica Laura Daniela por la utilización de un medicamento para el desarrollo pulmonar de los menores.

El anuncio se hizo tras la investigación presentada por el programa Séptimo día, del 17 de septiembre, en la que se señalaba que a los bebés prematuros se les administró un medicamento falsificado.

Sin embargo, no se ha establecido que el tratamiento tenga que ver con los fallecimientos, ocurridos entre junio de 2016 y enero de 2017.

¿Tiene relación la muerte de 16 recién nacidos con medicamento... Según el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, las entidades habrían cometido omisiones en los casos.

IPS Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A:

1. Se evidenciaron fallas administrativas en el proceso de contratación con proveedores de medicamentos y una ausencia total de seguimiento al procedimiento definido por la propia institución para su selección, de tal forma que se compraron medicamentos sin la verificación de la documentación mínima para el inicio de una relación comercial.

2. Se encontraron órdenes de compra sin firma de quien elabora y de quien autoriza, y órdenes de compra con fecha posterior a la entrega de productos en la farmacia.

3. Se observó que las compras se generaron más como un resultado de la experiencia del personal responsable de la misma, que realmente por un proceso sistemático como consecuencia del histórico de uso de medicamentos en el centro asistencial.

4. Se identificaron fallas en el proceso técnico de recepción de medicamentos, al permitirse el ingreso del mismo con un registro sanitario que no correspondía con el producto y calificado por el INVIMA como de origen fraudulento.

5. La clínica radicó, procesó y pagó facturas que no cumplen con las exigencias definidas por el Estatuto Tributario de la DIAN.

6. La información suministrada por la IPS, carece de confiabilidad, toda vez que las bases de datos con los pacientes a los que se le suministró el medicamento tuvieron que ser construidas y se encuentran con información incompleta, creando un alto nivel de incertidumbre sobre la veracidad de los datos.

Secretaria de Salud Departamental del César:

Es importante aclarar que la entidad territorial es la encargada de asumir en primera instancia las funciones de inspección, vigilancia y control, sobre los comercializadores de medicamentos e IPS, aspecto que no se realizó como se pudo establecer de la siguiente manera:

1. No se evidenciaron acciones de inspección, vigilancia y control por parte del ente territorial frente al comercializador no autorizado y la IPS investigada.

Le puede interesar:

Clínica Laura Daniela se pronuncia tras informe de Séptimo día sobre...