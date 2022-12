Suprimir visado europeo a Colombia es prioridad de España: Mindefensa español

Morenés trató este asunto con su homólogo colombiano, Juan Carlos Pinzón: "No es materia de nuestros departamentos porque es de Asuntos Exteriores, pero no solo lo he tratado, como miembro del Gobierno español, sino que voy a hacer todo lo que pueda para que ese tema del visado se solucione", aclaró.

"España va a seguir peleando", prometió Morenés, para indicar que en su última visita a Bruselas recibió "buenas impresiones" sobre este asunto.

"Les aseguro que para España esto es una verdadera prioridad con Colombia, no sólo por la relación sino por reconocimiento a Colombia, por lo que ha venido haciendo en los últimos años", expresó.