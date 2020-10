Supuesto grupo criminal mexicano impuso toque de queda en Quibdó y atacó a bala a tres personas

Un joven que se recupera en el Hospital San Francisco de Asís asegura que está vivo de milagro, luego de que unos sujetos le propinaron tres disparos cuando trabajaba en su moto en el sur de Quibdó . La razón es que no acató el toque de queda impuesto por el grupo delincuencial Los Mexicanos.

“En el momento dijo que era por no cumplir las reglas que ellos pusieron, que no podía andar nadie en la noche en la calle. No era por robarme, era por hacerme el daño”, denunció la víctima.

Al hospital ingresaron tres heridos con arma de fuego entre ellos un niño de cuatro años.

“El niño venía con su papá en una moto cuando les dispararon, pero al hospital solo ingresó el niño”, indicó Camilo Ramírez, interventor del Hospital San Francisco de Asís.

Hasta los médicos se han visto afectados por la ola criminal y deben regresar a su casa más temprano, para no ser víctima de los delincuentes.

“Sí hubo zozobra por estos comunicados que están saliendo. El hospital tomó algunas decisiones e hizo cambios de horario para que el personal pudiera salir más temprano”, explicó Ramírez.

Según las autoridades, estas acciones obedecen a una retaliación por el traslado de siete presuntos cabecillas de una estructura criminal que se dedica al tráfico de drogas.

“Estamos tomando unas nuevas medidas para esta situación difícil que tenemos, pero quiero que sepan que aquí no hay ningunas fuerzas militares mexicanas, aquí lo que existe son unos grupos delincuenciales que no tienen la capacidad de decretar toque de queda, los toque de queda los decretamos nosotros como autoridad”, advirtió Martín Sánchez Valencia, alcalde de Quibdó.

A esta hora se realiza un consejo extraordinario de seguridad para buscar salidas a esta situación que mantiene en zozobra a la población.