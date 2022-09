Supuesto trasteo era engaño de una banda para torturar, robar y extorsionar a sus víctimas

Torturadas, robadas y extorsionadas terminaban las víctimas de una temida banda delincuencial que llamaba a contratar supuestos trasteos en zonas rurales, pero luego sometían a los transportadores, a quienes secuestraban y les tomaban fotografías para enviárselas a sus familias, con el único objetivo de exigirles una gruesa suma económica a cambio de regresarlos vivos a sus hogares.

“Durante el transcurso de ese movimiento hacia el sitio rural, recogen a una persona que simula ser el administrador de la finca. Esta persona se sube el vehículo y más adelante, en un sitio desolado, la persona manifiesta que tiene una necesidad fisiológica, paran el vehículo y ahí otros tres miembros de la organización intimidan al conductor, le hurtan sus pertenencias, lo bajan del vehículo y lo ingresan a zona boscosa”, indicó el coronel Gelber Cortés, director del Gaula de la Policía.

En un mes, al menos ocho personas cayeron en la trampa de la banda que contrataba falsos trasteos.

“Cuando de repente aparecen tres tipos, estaban armados, me dicen que me quede quieto, me jalan hacia el fondo, me tumban, me tiran al piso, me amarran de pies y manos”, relató una de las víctimas.

Los criminales le robaron todo, hasta el camión al que le arrancaron el sistema de ubicación satelital. Además, empezaron a llamar a familiares y al dueño de la empresa.

“Inician la edición de unos videos que son enviados a sus familiares y a los empleadores solicitando entre $10 y 15 millones de pesos”, agregó Cortés.

El plan criminal, que ejecutaban de manera simultánea en varios departamentos de Colombia, era dirigido por el jefe de la banda que paga una condena por extorsión en una cárcel de Bogotá. Una modalidad de extorsión conocida como falso servicio.

Desde la cárcel y a través de una llamada telefónica llevaban a su víctima hasta un punto donde se perdía la señal del celular, lo que aprovechaban para llamar y extorsionar a la familia del supuesto secuestrado. Para la Policía, la modalidad mutó a la extorsión con tortura y hasta asesinatos.

Gracias a las denuncias de las víctimas, los nueve integrantes de esta banda conocida como Los Flash fueron capturados y enviados a la cárcel.