Surgen dudas sobre integrantes de la terna para fiscal ad hoc en caso Odebrecht

A Margarita Cabello, Clara María González y Leonardo Espinosa les salieron algunos peros. Uno de ellos será elegido el próximo jueves por la Corte Suprema.

En el caso de la magistrada Cabello la duda está porque presidió la Corte Suprema cuando fue elegido Néstor Humberto Martínez.

Además, votó para escoger a cerca de 15 de sus compañeros, quienes podrían ahora elegirla a ella como fiscal ad hoc.

“Considero que no hay impedimento porque los impedimentos son para la asignación de cargos y a mí no me pueden nombrar en ningún cargo porque el fiscal y la vicefiscal están nombrados”, respondió Margarita Cabello.

A Leonardo Espinosa, decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, le cuestionan su cercanía al fiscal Néstor Humberto Martínez, con quien fue profesor en esa institución y a quien reemplazó en varias ausencias de catedra.

Espinosa también se refirió al tema: “Son escenarios muy distintos, uno de coincidencias en temas que nos convocan para el estudio académico de hace muchos años, y otro escenario muy distinto al de un fiscal ad hoc”.

Clara María Gonzalez, la otra mujer de la terna, es secretaria jurídica de la Presidencia y mano derecha del presidente Duque. Fue registradora nacional y es de las entrañas uribistas, por el momento ha guardado silencio.

El balón ahora está en manos de la Corte Suprema que definiría el próximo jueves el fiscal ad hoc.

