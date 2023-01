Suspenden audiencia de imputación de cargos contra Jesús Santrich

Fiscalía atribuye al exjefe guerrillero los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

Minuto a minuto

9:30 p.m. Se suspende audiencia de imputación de cargos hasta que la corte y el juez del circuito resuelvan tanto la competencia como la recusación contra la jueza.

8:50 p.m. La jueza no acepta la recusación porque dice que no prejuzgó. Reconoce que Santrich no tiene fuero porque no se posesionó como congresista, pero que por garantía lo remite a la corte.

8:45 p.m. La togada aceptó los argumentos presentados por la defensa, quien manifestó que por su fuero constitucional como representante a la Cámara le competía a esa corte.

8:40 p.m. Jueza decidió que es la Corte Suprema de Justicia quien debe resolver la competencia en el caso. En menos de 3 días, ese alto tribunal deberá resolver y determinar al competente para investigar al exlíder de las FARC.

7:54 p.m. Reanudaron audiencia de imputación de cargos contra Zeuxis Pausias Hernández, alias 'Jesús Santrich'.

6:35 p.m. Mientras la togada reiniciaba la diligencia judicial, la JEP aceptó el recurso de apelación de la Procuraduría y tiene 4 días para sustentar y explicar las razones por la que se opone a la no extradición de Santrich.

Estos son los argumentos de la Procuraduría para apelar la no extradición de Jesús Santrich 5:19 p.m. La funcionaria judicial decretó receso de 45 minutos para definir si es o no competente en el caso de Jesús Santrich.

4:49 p.m. Jueza del caso rechazó el impedimento que alegó la defensa y avanza la audiencia.

4:30 p.m. Abogado dijo que competencia para investigar a Santrich no es de la Fiscalía porque es “un honorable congresista y tiene fuero”.

4:26 p.m. Defensa de Santrich pidió a la jueza que se declare impedida porque ya se pronunció en el caso. Ella fue quien legalizó la captura.

“Pruebas que ha venido recolectando la Fiscalía son ilegales”: abogado de Santrich 3:00 p.m. Por primera vez, después de la firma del proceso de paz, un exjefe de la guerrilla de las FARC se encontró cara a cara con un juez y un fiscal, que lo señala por concierto para delinquir con fines de narcotráfico para enviar droga a Estados Unidos.

2:15 p.m. El exjefe de las FARC, fuertemente custodiado por las autoridades, hizo la señal de victoria con su mano antes de ingresar a la sala de audiencia.

2:10 p.m. “Espero que esta audiencia sirva para dar un paso a la paz y no a la ratificación de calificación de República bananera que tiene nuestro país”, dijo Jesús Santrich a su llegada a Paloquemao.

1:30 p.m. Custodiado por hombres de la Policía y del Ejército, Jesús Santrich salió del búnker de la Fiscalía, donde está recluido, hacia el complejo judicial en Bogotá para la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo este lunes.