Suspenden licencia a Drummond para cargue y descargue en Santa Marta

La directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Luz Helena Sarmiento, dijo telefónicamente a Efe que la entidad suspendió indefinidamente "la actividad de cargue de carbón de American Port Company Drummond, hasta que ellos no actualicen el plan de contingencia y lo socialicen con las autoridades locales.

Entre la noche del 12 de enero y la mañana siguiente una barcaza de la Drummond cargada de carbón tuvo una emergencia cuando navegaba cerca de Santa Marta.

"Paralelamente se abrió la investigación por los posibles daños del accidente ocurrido el 13 de enero de este año, que puede terminar en una potencial sanción, ya puede ser una multa u otras sanciones que se le pueden aplicar a la empresa", agregó la funcionaria, haciendo alusión a la emergencia de la barcaza que estuvo a punto de naufragar.

La funcionaria aclaró que son dos investigaciones diferentes: "la Fiscalía abre investigación por delitos ambientales, nosotros lo abrimos por incumplimiento al instrumento de manejo y control".

La Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, inició una investigación preliminar para determinar si se afectó el lecho marino y las especies nativas de la zona.

"Es tan solo una investigación preliminar para verificar el terreno, un paso previo a un posible proceso formal. Por eso se ha designado a un fiscal que ya expidió órdenes de trabajo a la Policía Judicial y varias entrevistas en la zona para verificar si hubo o no irregularidades", señaló a Efe un vocero de la Fiscalía General de la Nación.

A través de un comunicado, la multinacional carbonera explicó que la barcaza tuvo un conato de hundimiento porque recibió agua y entonces decidieron verter, en el mar, el líquido que se había mezclado con el carbón.

Esa medida, dijo la compañía, buscaba salvaguardar la vida de los seres humanos y evitar el naufragio. Sin embargo, el capitán de puerto de Santa Marta, Guillermo Díaz, aseguró a radio Caracol que por las investigaciones adelantadas se ha corroborado que la embarcación no iba tripulada.

De igual manera aseguró que aunque la compañía les informó el viernes primero de febrero que el carbón se rescató en otra embarcación, ellos tienen indicios de que el mineral sí cayo al mar.

La estadounidense Drummond produce anualmente unas veinticuatro millones de toneladas de carbón que exporta a través de su propio puerto ubicado en Ciénaga, población cercana a Santa Marta.