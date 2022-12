Suspenden partido Millonarios-Nacional tras asesinato de hinchas

"No hay partido porque no estamos para partidos de fiesta. Este es un día de luto y no podríamos estar festejando algo que no nos merecemos por no haber respetado la vida", sostuvo el secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo.

"Primero la vida por encima de cualquier cosa. Bogotá no se puede convertir en un festín para que entonces los hinchas a nombre de una camiseta estén ultrajando, vulnerando, golpeando y estén asesinando a jóvenes que se merecen respeto", agregó.

El funcionario afirmó que serán los respectivos equipos, Millonarios y Nacional, así como la Dimayor, quienes definan qué pasará con las boletas del partido.

Minutos antes, a través de Twitter, el alcalde Gustavo Petro dijo: “Si no hay paz en los barrios por el fútbol, no puede haber fútbol en el estadio”.

El mandatario sostendrá esta tarde, a las 2:00 p.m., una reunión con todas las hinchadas para analizar los actos de violencia y tomar medidas.

Anoche un hincha de Nacional murió apuñalado en una estación de TransMilenio, presuntamente a manos de hinchas de Millonarios. El homicidio se produjo horas antes del encuentro que sostendrían, en el estadio El Campín, esos equipos de Bogotá y Medellín.

En las últimas horas, además, otro joven fue asesinado en la localidad de Suba. Una puñalada, supuestamente también proporcionada por un hombre que portaba una camiseta de Millonarios, acabó con la vida de la víctima.

El fin de semana un joven seguidor de Millonarios asesinó a un militar retirado porque intentó defender a su hijo, un hincha de Santa Fe.

