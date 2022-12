Suspender uso del glifosato pone en peligro la seguridad nacional: procurador

El procurador Alejandro Ordóñez dijo este miércoles en Blu Radio que, con base en las estadísticas, el Gobierno sí ha reducido la aspersión de cultivos ilícitos en Colombia y que lo mismo ha sucedido con la erradicación manual, y aseguró que la solicitud de suspender uso de glifosato coincide con las exigencias de FARC en La Habana.

El jefe del Ministerio Público afirmó que los argumentos del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para solicitar la suspensión de las aspersiones, “no son científicos, sino políticos”.

"Es coincidente con las exigencias que las FARC han venido haciendo en ese sentido. Los argumentos no son científicos, son de naturaleza política. El ministro no puede pretender desmontar una política pública con conclusiones no definitivas”, dijo.

De otro lado, Ordóñez afirmó que si el Gobierno toma la decisión de suspender las aspersiones del potente herbicida glifosato, utilizado para eliminar los cultivos ilícitos, se favorecerá al narcotráfico y a la guerrilla de las FARC.

En una carta remitida al ministro de Justicia, Yesid Reyes, el procurador se mostró contrario a que, tal y como recomendó este martes el Ministerio de Salud, se deje de usar este herbicida al considerar que hay evidencias científicas de que perjudica la salud o que puede tener efectos cancerígenos.

"(Suspender las aspersiones de glifosato) además de afectar la seguridad nacional, favorece al narcotráfico y a las FARC, que serán las que aprovechen dicha oportunidad", sostuvo el funcionario, que aseguró que la medida sería "peor que la decisión de cesar bombardeos" contra campamentos de la guerrilla.

Además, cuestionó los fundamentos en los que se basa el ministerio para expedir su recomendación, que según explicó el martes el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, se produce por "el hecho nuevo de la clasificación por la Organización Mundial de la Salud (OMS)" sobre sus potenciales peligros.

"Mandar policías a que sean asesinados o a que caigan en campos minados no puede fundamentarse en una decisión caprichosa de no asperjar. Convertir en esas zonas a los civiles que hacen la erradicación manual como blanco de oportunidad para francotiradores es absurdo", declaró Ordóñez. ((Vea aquí: EE. UU. no considera peligroso el glifosato y Mindefensa respalda su uso))

El procurador sostiene que si se adopta la recomendación del ministerio "sería el fin de la política contra los cultivos ilícitos en vastas regiones del país en donde la única forma, por razones de seguridad, es la aspersión".

Entre esas zonas destaca las áreas fronterizas con Ecuador y Venezuela, donde la prohibición de asperjar sería "un estímulo para expandir los cultivos y producir más daño al medio ambiente".

Para debatir sobre este asunto, Ordóñez solicitó que fuese convocado el Consejo Nacional de Estupefacientes.

El comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, también opinó sobre esta polémica. Desde su cuenta en Twitter, envió varios mensajes. En uno de ellos resalta, según él, lo útil que ha sido usar el glifosato a la hora de combatir los cultivos ilícitos.

1.Desde los años 80 las aspersión con glifosato ha sido una herramienta fundamental para disminuir significativamente los cultivos ilícitos — MG. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) April 29, 2015

2.No podemos permitir que el terrorismo se siga beneficiando del narcotráfico.Es importante continuar esfuerzos para erradicar los cultivos — MG. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) April 29, 2015

Así mismo, el alto oficial destaca que efectuar erradicaciones de cultivos de forma manual es mucho más riesgoso para los miembros de la fuerza pública.

3.La erradicación manual los soldados la hacen con mucho valor y determinación pero es más riesgosa por los artefactos explosivos instalados — MG. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) April 29, 2015

MINSALUD RECOMIENDA SUSPENDER ASPERSIÓN DE GLIFOSATO