Suspendido alcalde de Bucaramanga ha hecho 56 denuncias por corrupción de antecesores

“Me dejaron 310 mil millones de pesos en cuentas por pagar”, afirma Rodolfo Hernández, a quien además le realizan 117 investigaciones por sus polémicos actos.

Su forma de hablar es directa: "se robaron todo, para ser claros, concretos, precisos", dice el alcalde de Bucaramanga suspendido por tres meses, tras agredir a un concejal.

Hernández, que sostiene que seguirá en su cruzada contra la corrupción, reitera que la ciudad "fue saqueada por la politiquería. Me dejaron 310 mil millones de pesos en cuentas por pagar (…) Se robaron el PAE, inventaron un proyecto que se llama Telecitas y Teleconsultas por valor de $7.800 millones, no sirvió eso y cobraron esa cifra, ¿quiénes fueron? El hermano Jairo Vargas Mendoza".

“Ganaron un round, pero tienen la pelea perdida”: alcalde de Bucaramanga reacciona a sanción Casos de corrupción que la unidad investigativa del periódico Vanguardia Liberal ha ayudado a revelar exponiendo a las administraciones anteriores

Diana Giraldo, directora de Vanguardia Liberal, dice que "no exagera el alcalde Rodolfo Hernández cuando hace estas menciones de la corrupción en la que estaba sumida Bucaramanga".

"Hemos denunciado a Héctor Moreno Galvis, que fue un alcalde encargado de Bucaramanga, que vino después de Fernando Vargas, que fue destituido también, él está procesado en este momento por cargos de corrupción; luego vino Luis Francisco Bohórquez, que en este momento espera su juicio en la cárcel de San Gil, también por denuncias de corrupción estatal", explicó la periodista.

Jineth Prieto, de La Silla Vacía Santander, considera que la alcaldía de Hernández pudo ser un ejemplo de transparencia para el país, de no ser por el escándalo de un contrato de modernización de basuras en el que un hijo suyo estuvo involucrado.

¿Quién arreglará el problema de las basuras en Bucaramanga? Hay polémica por la empresa elegida Sin embargo, veedores ciudadanos como Sergio Toledo, piden más explicaciones por esta y otras presuntas irregularidades en su administración, como "las cartas cheques, lo de Vitalogic, que es una demanda de 579 mil millones contra el municipio de Bucaramanga".

Entre tanto, el alcalde de Bucaramanga cuestiona la moción de censura del Concejo en su contra, que, según él, “siempre ha actuado, sobre todo en los últimos 15 años, es encaramando al acalde, tratándolo de arrodillar, ‘que no le apruebo, que no le hago esto’, pues que no lo haga, como yo no le como cuento a eso, porque yo le debo mi elección es todo a la ciudadanía”.

Sobre el manotazo que le dio a su antiguo aliado en el Concejo, Jhon Claro, reconoce que “me salí de casillas, cierto, mal comportamiento, mal no, malísimo, la locura”.

Por ello, “pido perdón, pido excusas por las acciones bochornosas que hice, pero es que yo también soy de carne y hueso”, agregó.

