Suspendido debate sobre matrimonio igualitario en el Congreso

El debate "se aplazó para el próximo martes", dijo por teléfono a The Associated Press el congresista Armando Benedetti, del oficialista Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U) y quien presentó el proyecto de ley junto con el representante a la Cámara Alfonso Prada en agosto de 2011.

"Yo creo que como van las cosas, la Corte Constitucional será la que termine definiendo el matrimonio igualitario. Y yo estoy de acuerdo con algunos compañeros (del Congreso de) que este tipo de proyectos, que son tan importantes..., es bueno que oigan su opinión y por eso pidieron que había que escucharlos", explicó el legislador.

El de la jornada hizo parte del segundo de cuatro debates legislativos sobre el polémico tema.

El proyecto seguirá adelante con una votación por mayoría simple, es decir, necesitará los votos de al menos 52 de los 102 senadores. Si el proyecto fracasa podrá volver a ser presentado, según las leyes colombianas.

"Estos debates ayudan a bajar el nivel de ignorancia que existe sobre el tema", había dicho en la mañana Benedetti.

La Iglesia católica emitió el martes un comunicado en el que sostuvo que de aprobarse el matrimonio entre parejas del mismo sexo se les estaría brindando "a estas uniones un reconocimiento jurídico que, implícitamente, subvierte el orden establecido por la naturaleza humana y por nuestro marco constitucional y legal".

Según el cardenal Rubén Salazar la postura de la Iglesia "es también compartida por la inmensa mayoría del pueblo colombiano, por las iglesias históricas y evangélicas, que se unen a nosotros en este empeño común por salvaguardar la naturaleza auténtica del matrimonio y de la familia".

Para Benedetti, la Iglesia católica habla "de que todo el mundo es igual ante Dios, pero en ultima dice `bueno, todos somos iguales, pero por separado'. Eso me recuerda un poco a la segregación que hacían con los negros en Estados Unidos, que podían ir al sanitario, pero a otro diferente donde estuvieran los blancos y podían montar en bus, pero en otro bus diferente".

Desde el principio del debate la Procuraduría General de la Nación, en representación de la sociedad colombiana, ha expresado su desacuerdo con los matrimonios igualitarios. El Gobierno, en tanto, se ha alejado de la discusión.

Según la activista Ángelica Lozano, que también es concejal de Bogotá, "la igualdad es imparable, la igualdad es irreversible y nosotros vamos por la igualdad que solo nos la garantiza el contrato civil del matrimonio, un contrato civil que es una lucha como el derecho al voto o el derecho a estudiar de las mujeres o para demostrar que los indios sí tienen alma o que la esclavitud es inmoral".

Lozano recordó que en 12 años el Congreso rechazó siete proyectos "para reconocer nuestros derechos".

En diciembre el proyecto superó la primera prueba por 10 votos a favor contra cinco senadores de la Comisión Primera del Senado encargada de temas constitucionales.

El proyecto fue presentado ante el Congreso porque el 26 de julio del 2011 la Corte Constitucional, la máxima instancia para dirimir asuntos de la carta magna, dej? en manos del Parlamento la decisión de legislar sobre los matrimonios de parejas del mismo sexo.

Hoy en día las parejas homosexuales en Colombia pueden registrar ante un notario las llamadas "uniones de hecho" o "uniones civiles" pero sin que ello constituya un matrimonio y disfruten todos los derechos, incluyendo la adopción.

Desde 2007 las parejas del mismo sexo, por decisión de la misma Corte Constitucional, pueden heredarse y afiliarse al sistema de salud y de pensiones.

Aunque no hay cifras oficiales, grupos no gubernamentales como Colombia Diversa, que defiende los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, calcula que al menos entre 8% y 10% de la población del país de unos 46 millones de personas es gay y al menos 300.000 colombianos forman parejas del mismo sexo.