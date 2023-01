Suspensión de decreto sobre cese al fuego bilateral: ¿qué pasa con los otros cuatro grupos armados?

Tras la suspensión de los efectos jurídicos del decreto del cese al fuego bilateral con el ELN, quedan en pie y vigentes cuatro decretos más. Con tres de ellos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta y Segunda Marquetalia, al mando de alias ‘Iván Márquez’, se habla de cese al fuego para acercamientos y conversaciones, es decir, tratamiento sociojurídico y de acogimiento.

Pero con el cuarto grupo aparece un interrogante en ese tratamiento. Se trata del Estado Mayor Central, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, a quienes, según este decreto, se les otorga un diálogo de carácter político. La pregunta es ¿por qué y cuál es la diferencia?

“¿Por qué se hace sometimiento con Márquez y proceso de paz con ‘Mordisco’? Porque Márquez ya firmó un proceso de paz y su rearme -el acuerdo de paz está incorporado en la Constitución Política-, por ende, quien haya incumplido no puede recibir beneficios jurídicos. Por eso se habla de sometimiento. En cambio, la gente de ‘Mordisco’ nunca firmó el acuerdo, se declararon en disidencia antes de la firma del acuerdo”, explica el senador Ariel Ávila.

Pero, además, fuentes consultadas por Noticias Caracol señalan que esta disidencia de ‘Iván Mordisco’ estaría a punto de entablar una mesa de conversaciones formal con el Gobierno nacional.

Sin embargo, desde ya se escuchan voces como la del exministro Juan Fernando Cristo, exnegociador con las extintas FARC, quien critica esta decisión del gobierno de Gustavo Petro. Asegura que revivir vía decreto a las FARC, que desaparecieron en 2016 con la firma del acuerdo de paz, es un grave error.

“Me parece gravísimo, porque cuál es el argumento para darle reconocimiento político a estas disidencias de las FARC y no dárselo a la Segunda Marquetalia o no dársela o a las bandas criminales. Me parece que allí no hay ninguna diferencia entre lo que significa el origen y las actuaciones de cualquiera de esos grupos”, dice Cristo.

Por el contrario, Pastor Alape, exmiembro de las FARC, pide que a alias ‘Iván Márquez’ también se le otorgue estatus político.

“Por encima de los intereses de partido están los de la nación. Y necesariamente hay que entrar en un proceso que nos permita garantizar el juego político de las diversas expresiones”, señaló Alape.

Según el decreto presidencial, será la comisión de alto nivel designada la que caracterice y delimite los grupos y su estatus.