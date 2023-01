Tajadas de plátano y jugo rendido: estudiantes denuncian en Contraloría almuerzos que les dan

Representantes de La Guajira, Chocó y otros departamentos se reunieron con el contralor delegado. Dicen que la comida a veces llega en mal estado, o no llega.

Tajadas de plátano maduro con jugo rendido es el alimento principal que reciben algunos niños de La Guajira, beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar, PAE. Los mismos niños le contaron este drama a la Contraloría General.

Pero no solo no les llegan los alimentos, sino que cuando llegan no son adecuados para la nutrición infantil. Como en el caso del Chocó.

“El lunes nos dan arroz con huevo y frijoles, y el martes nos dan arroz, huevos y lentejas. No nos dan jugos naturales, nos dan agua de panela y bienestarina”, le dijo Nelsy Córdoba, estudiante delegada del Chocó, al contralor delegado.

En Cundinamarca, los alimentos llegan en mal estado, o en muchas ocasiones no llegan.

Uno de los puntos más críticos es el Catatumbo, donde no llegan las frutas, no hay cobertura completa del programa y no se cumple con la nutrición infantil.

El contralor delegado se pronunció sobre estas irregularidades.

“Se detectan irregularidades en contratación y en pagos en esta modalidad de contratación, donde los operadores pueden están incumpliendo las condiciones de los contratos y existen deficiencias en el mecanismo de seguimiento y control”, indicó Luis Carlos Pineda, contralor delegado.

Según la Contraloría, el 37% de la infraestructura de los colegios es deficiente, en el 35% no cumplen con los estándares de calidad asociados con las enfermedades de los niños, y el 4% del país no tiene cobertura del Programa de Alimentación Escolar.