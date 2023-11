Tapón del Darién: el drama de una madre que perdió a su hija de 17 años en la peligrosa selva

Todo un drama vive la mamá de una menor de 17 años que murió tratando de cruzar el Tapón del Darién, espesa selva entre Colombia y Panamá. La adolescente es madre de una pequeña niña de 3 años.

Las víctimas mortales y personas desaparecidas dejan atrás miles de familias destruidas como la de doña Yeniree Guillén, quien recuerda qué fue lo último que supo de su hija adolescente.

“Hay una última nota de voz que ella me envía cuando llegan al campamento Comarca Cumayala, donde me dijo que no fue tan difícil, que lo pudo atravesar y que pudo llegar hasta ahí”, dijo la madre, entre lágrimas.

Días después, su hijo, que iba acompañado por su hermana y el novio, le dio la difícil noticia del deceso de la menor de 17 años. El cuerpo fue enterrado en el Tapón del Darién. La Cruz Roja les ayuda a mediar con Panamá para la recuperación y repatriación del cuerpo.

“Es extremadamente duro vivir en esta zozobra. Han pasado 15 meses desde que falleció mi hija y todavía no tengo sus restos”, lamentó Yeniree.

Mientras unos lloran por una hija que les arrebató la peligrosa selva, otra familia vive en infierno de la incertidumbre de tener a una hermana de ocho meses de embarazo y a tres familiares más desaparecidos hace un mes, luego de que tomaran una lancha ilegal de San Andrés hacia Nicaragua, embarcación que nunca llegó.

“Es un dolor que no se lo deseamos a nadie. Es una angustia de no saber si comen, cómo duermen o en qué condiciones se encuentran”, lamenta Creulbys Guerra, familiar de la mujer embarazada desaparecida.

En total son 40 desaparecidos de la embarcación, 12 de ellos son menores de edad. Las familias no creen que se trate de un naufragio, sino de trata de personas, ya que han encontrado sus perfiles en redes sociales en línea y en playas de Costa Rica hallaron bolsas con pertenencias de algunos de los desaparecidos, como sus pasaportes.

San Andrés y el Tapón del Darién, dos rutas distintas con el mismo drama que sumerge en el dolor a miles de familias que alguna vez soñaron con una vida mejor en Estados Unidos.

Además, denuncian que el Clan del Golfo está haciendo un control de migrantes por el Tapón del Darién.