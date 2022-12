Tarea de desminado en Caquetá será titánica: expertos en explosivos

"No existe un mapeo que nos permita con claridad saber dónde están concentradas todas las minas, pareciese que los minados fueran dispersos y estuviesen a los largo y ancho de nuestro departamento. Hemos tenido casos donde no nos imaginábamos que estuviera minado", asegura el general Edgar Correa Coppola, comandante Fuerza de Tarea Júpiter.

Con estos vehículos, manejados a control remoto y que tienen un destructor de minas que opera a dos mil 700 revoluciones por minuto, el Ejército no solo quiere proteger la vida de sus expertos antiexplosivos, también agilizar el desminado en una de las zonas más afectadas por la siembra este tipo de artefactos considerada un delito de lesa humanidad.