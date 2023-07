Tarifas de taxis en Colombia aumentarán para compensar costos operativos

El Ministerio de Transporte les pidió a los alcaldes de todo el país que en los próximos días hagan un reajuste a las tarifas de taxis para compensar las alzas en los costos operativos, de no lograrse ese incremento, el Gobierno mismo hará el alza.

En entrevista con Noticias Caracol, Carlos Eduardo Enríquez, viceministro de Transporte, explicó cómo se calculará el alza de las tarifas de taxis.

“Esto es una fórmula donde uno de los costos variables es el combustible. Lo que hemos dicho es que no podemos engañarnos a nosotros mismos y que, ante el incremento de la gasolina, no hagamos también ese ajuste en la tarifa. Esta es una revisión que nosotros estamos haciendo porque hay otros costos que también estamos revisando, unos costos fijos, que ha habido también en la medida que han pasado estos meses, un tema del SOAT que el Gobierno nacional tomó unas medidas al respecto, entonces, hoy es la invitación de la revisión de la tarifa”, indicó.

En ese sentido dijo que “en el día de hoy no podemos decir si esto va a ser $100, $200, $500, hay que revisar cada ciudad y sus particularidades. Tenemos un combustible subsidiado en algunos departamentos de frontera que también incide en la fórmula, entonces, vamos a revisar esta invitación que hacemos a todas las entidades territoriales y, una vez tengamos la respuesta por parte de ellas, ya tenderemos el resultado de la forma que se va a aplicar”.

Propuesta de tarifas dinámicas para taxis

Otro de los temas a los que se refirió el viceministro es la propuesta de tarifas dinámicas para taxis.

“Esto fue un anuncio que hicimos en la ciudad de Manizales, en esto nosotros entendemos la sensibilidad del sector transporte, es una revisión que nosotros queremos hacer con los taxistas, no estamos diciendo que ya vamos a implementar la tarifa, porque no existe hoy en algunos municipios esa tarifa. En unos municipios, en algunas ciudades, sobre todo intermedias, tenemos digamos un costo fijo, una tarifa fija y tendremos que analizar por municipio. ¿A qué vamos con esto? Nosotros hoy, por primera vez desde que existen las plataformas o la informalidad en el sector transporte, somos el único gobierno que ha tomado la decisión de intervenir lo que está pasando. No queremos que pasen cuatro años sin decisión”, señaló.

Agregó que “por eso tanto la tarifa dinámica, como el incremento de la tarifa, (está) amarrado también a un servicio de calidad para los ciudadanos, debemos hoy tener estos debates que empezamos en la ciudad de Manizales e invitamos a todos los taxistas que nos podamos escuchar”.

Plataforma de taxis a nivel nacional

El viceministro habló también sobre la propuesta de una plataforma nacional para el servicio de taxi.

“Es una plataforma donde nosotros, lo ha dicho muy claro el ministro de Transporte, necesitamos toda la información sobre la mesa, hoy de entrada no tenemos la seguridad del número total de taxis que existen en el país, el RUNT nos arroja una cifra que es de 235.000 vehículos, pero debemos actualizar, debemos limpiar esa cifra para saber cuáles son los taxis que hoy tenemos en Colombia”, puntualizó.