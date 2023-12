Tarzán, exparticipante de El Desafío, rompe el silencio tras fraude que lo llevó a casa por cárcel

El exparticipante de El Desafío The Box 2022, de Caracol Televisión, Andrés Alfonso Miranda Mendoza, más conocido como Tarzán, fue señalado de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, uso de documento falso y suplantación personal luego de estar implicado en un fraudulento entramado con una importante cadena de supermercados. Por esta situación, fue enviado a casa por cárcel.



Tarzán le contó al programa La Red que debido al momento de fama que empezó a experimentar, “me empecé a rodear de personas que se aprovecharon de mí”.

Narró que, durante marzo de 2023, entró a trabajar a una empresa y que allí conoció a un compañero del que se hizo amigo. “Se ganó mi confianza. Los dos éramos ‘bros’ (hermanos)”.

Pero esa amistad se empezó a complicar el 16 de mayo, cuando aquel sujeto lo llamó para “recibirle un dinero porque él no tenía la cuenta de ese banco al que le iban a mandar el dinero. Fueron 20 millones de pesos en total”.

Según su relato, el amigo le indicó que enviara 10 de esos 20 millones de pesos a una cuenta y 8 millones de pesos a otra.

Publicidad

Al día siguiente, su cuenta se bloqueó y justo en ese momento su amigo también le pidió que le terminara de enviar los 2 millones de pesos que hacían falta.

“Yo le dije que se me bloqueó la cuenta, fui al banco a hacer la vuelta para enviarle su dinero, pero yo no hice el papeleo porque me pedían la declaración de renta y otros documentos que no tenía”, comentó.

Debido a que la cuenta no la pudo desbloquear, le pidió ayuda a su amigo para facilitar la diligencia, pero “al final nunca me mandó nada”.

Publicidad

Pasaron los meses y terminó siendo capturado en su apartamento en Sogamoso, Boyacá, donde reside con su esposa y bebé recién nacida.

¿Cómo fue la captura de Tarzán?

“Yo estaba en el pediatra y los señores policías llegaron de civil y le dijeron al celador que me estaban buscando para un trabajo. El celador me llamó y le dije: ‘No, señor, eso debe ser que me deben estar buscando para secuestrarme’”.

Cuando regresó a su casa los policías se contactaron con él y le informaron que tenía una orden de captura por hurto, delitos informáticos, concierto para delinquir, entre otros.

¿Por qué terminó involucrado en este problema legal?

“Resulta que suplantaron una cuenta de un proveedor (del supermercado), una cuenta de banco con ayuda de los empleados del banco y compraron un correo electrónico de otro país. Eso fue algo muy organizado. Con ese correo electrónico suplantaron el original para que le enviaran el dinero a la cuenta que habían suplantado”, indicó Tarzán.

Publicidad

Luego, la cadena de supermercados allí depositó 2.300 millones de pesos y, de acuerdo con su relato, los delincuentes crearon empresas y cuentas falsas para empezar a distribuir el dinero. Por casualidad, Tarzán había adquirido su cuenta bancaria el año pasado porque estaba recibiendo dinero como creador de contenido.

Debido a que la cuenta suplantada fue la que le envió los 20 millones de pesos, Tarzán terminó involucrado y ahora debe esperar varias audiencias para demostrar su inocencia puesto que no aceptó cargos.