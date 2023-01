¡Tatequieto a los manilargos! Jefes que acosen sexualmente a empleadas podrán ser despedidos

No pueden usar sus cargos para satisfacer sus apetitos íntimos, dijo la Corte Suprema al rechazar demanda de un exgerente.

“Personas de mando y poder en una empresa no pueden usar esos cargos para acosar sexualmente a sus empleadas”, advierte el alto tribunal.

El supremo negó el recurso que interpuso ante la justicia un jefe que fue despedido por sobrepasarse con algunas subordinadas en Bucaramanga.

“Cada vez que nos veíamos me saludaba pasando la mano sobre el hombro y el brazo. Solo una vez, en un evento de capacitación, me pasó el dedo suavemente por la espalda y yo reaccioné volteando mi mirada. Lo miré muy mal”, cuenta una de las mujeres que denunció.

El sujeto demandó a la empresa por despido injustificado. Aseguró que la situación obedecía al coqueteo y galantería hacia una mujer. Pero no valieron sus argumentos.

Para la Fundación Mujer y Futuro, organización que desde hace 30 años trabaja por los derechos de las mujeres en Bucaramanga, los comentarios sugestivos y hasta los halagos representan un tipo de violencia hacia la mujer.

Con este fallo, la Corte Suprema fija una importante jurisprudencia sobre las relaciones laborales y, también, sobre cuándo el coqueteo pasa a ser causal de despido.

