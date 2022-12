Taxista armó trancón y no dejó pasar carro fúnebre porque un niño se mareó y ensució su carro

Hay indignación en Santa Marta por la actitud del conductor, que retrasó el sepelio casi una hora.

"Él (taxista) se paró delante de la carroza prácticamente y no se movió hasta que no le dieran los 50 mil pesos. Yo le decía que le daba 20 mil pesos y decía que no ", dijo Ángel Flórez, hermano del difunto.

Fueron momentos de angustia e incertidumbre para los dolientes que no sabían por qué a su dolor se les sumaba ahora este impasse.

"Taxistas y mototaxistas se bajaban a decirle que moviera el carro y él decía que no, que hiciera lo que quisiera, pero que él no iba a quitar, y que alguien lo tocara, que alguien le pegara para ver cómo iba a responder", contó Flórez.

Nadie, ni los propios colegas del conductor, entendían su actitud.

"Rechazamos rotundamente las actuaciones del compañero, pues no sabemos el estrés que iba manejando, pero me parece una falta de tolerancia y falta de respeto ante la familia que está sacando a esta persona que la lleva a sepultar", aseguró Daniel Gil, vocero de taxistas.

Sin embargo, el taxista aseguró que “todo fue cuestión del momento. Le pido disculpas a toda la ciudadanía samaria por lo sucedido”.