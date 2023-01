Taxista con deuda de $230 millones por multas de tránsito seguía trabajando como si nada

Lo descubrieron en Manizales. Pero ahí no termina, desde 2014 tenía la licencia vencida. Autoridades y colegas del gremio no salen del asombro.

Identificado como Jorge Orlando Mejía Morales, el conductor acumula infracciones desde 1998. Fue descubierto gracias a un retén de control donde lo retuvieron porque no tenía documentación al día.

La sorpresa para las autoridades fue mayor cuando las bases de datos daban cuenta de la millonaria deuda, entre otros, por conducir bajo los efectos del alcohol, dejar el vehículo en estado de abandono y adelantar en doble línea.

Conductores del gremio no se explican cómo el sujeto seguía circulando tan campante, teniendo en cuenta que para renovar la tarjeta de control les exigen presentar sus papeles en regla.

Mejía morales, quien quedó en libertad, ha sido capturado en 4 oportunidades. De los $229.908.000 que le aparecen en el registro, tendrá que pagar un poco más de $149 millones gracias al beneficio de rebajas de multas de tránsito.