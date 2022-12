Taxista dice que ladrones le inyectaron líquido en la cabeza

Jorge Iván Barreto, que fue trasladado al hospital de Kennedy, dice que recogió a dos hombres en el barrio Restrepo y cuando los llevaba a La Estancia en Ciudad Bolívar otros dos sujetos los intimidaron, con armas de fuego y una jeringa con un líquido extraño, para robarlo.

"Me encañonaron y el otro tenía la jeringa. Fueron dos manes y los otros dos con una pistola en la puerta, me cogieron, me dijeron que no volteara a mirar y me metieron dos puños", declaró la víctima.

Publicidad

Según los testigos, los delincuentes se llevaron el radio del carro, artículos personales del conductor, 20 mil pesos y escaparon.