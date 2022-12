Taxista falleció de un infarto luego de ser atracado en Barranquilla

Enrique Linero fue una de las últimas personas que habló con el taxista Cesar Bermejo. Dice que a los pocos minutos de que su compañero fue atracado, lo llamó para contarle lo sucedido.

“Le digo, dónde estás, qué te paso. No, Enrique, me acaban de atracar, me siento mal, me duele el pecho, qué hago. Le digo: tranquilízate, no te preocupes. Deja que en algún momento yo llego”, cuenta Linero.

A Bermejo, de 56 años de edad y 12 en el oficio, le robaron el producido del día, y tal vez la forma en que lo intimidaron le provocó el infartó que le causó la muerte

“Fue la impresión, se quedó muerto dentro en la silla”, narra Linero.

El sindicato de taxistas de Barranquilla denunció que hay sectores en la ciudad que están vetados para ellos, debido a la inseguridad que tienen que enfrentar.