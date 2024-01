Taxista héroe evitó que mujer se lanzara de puente con su bebé, en Ibagué: así las salvó

El acto heroico de un taxista en Ibagué evitó que una madre se suicidara junto a su hija, esto en el puente de la variante de la capital del Tolima.



Según Blu Radio, la mujer de 23 años, quien proviene del municipio de Ortega, conoció al taxista Rubén Sarmiento en la Terminal de Transportes, cuando fue a tomar su servicio.

Le solicitó a Sarmiento que la llevara al puente de la variante argumentando que quería "conocerlo". Ante la solicitud, el taxista prendió sus alarmas y decidió acudir a las autoridades.

Sarmiento dijo: “Lo que pasa es que yo estaba en el terminal y pues faltaban tres o cuatro carros y se me acercó una muchacha con una niña. Me dijo que si la podía llevar al puente de la variante y yo le dije que sí. Me preguntó que cuánto la carrera . Yo pensé no llevarla, pero me puse a analizar que se podía ir en otro carro entonces de una quise ayudarla”.

El taxista en Ibagué utilizó sus redes sociales y grupos de WhatsApp para alertar sobre la situación.

Sarmiento arrancó el taxi muy despacio y se fue conduciendo lento, para así darle tiempo suficiente a las autoridades para que llegaran al sitio y socorrieran a la joven y a la menor.

En medio de la carrera entablaron una conversación y la mujer le contó que tenía problemas con su pareja, que “ya no quería vivir”. Incluso, la joven ofreció regalarle a la niña.

Mientras los paramédicos y autoridades de la ciudad llegaron al sitio, cerca del sector de la caseta de las avenas de Víctor Guerrero (conocido por haber evitado que más de 300 personas saltaran de la variante), el taxista en Ibagué le pidió a la joven madre que le entregara a la niña para así protegerla.

Al cabo de unos minutos, la Policía Metropolitana llegó al sitio junto a personal psicológico y ambulancias, para así prestarle ayuda a la madre y a la niña.



Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: