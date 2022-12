Taxista le causó fractura a un periodista que le pidió cobrar lo justo

Cuando el usuario hizo el reclamo por el valor, el taxista del vehículo de placas WDG537 dijo que llamaría a la Policía, a lo que el periodista afirmó que accedió.

“En ese momento es cuando yo decido bajarme del taxi a tomarle la foto a la placa, pero él se baja, me va a rapar el celular, yo lo esquivo, no lo dejo e inmediatamente me empuja”, relató Rojas.

“Caigo de espalda, me golpeo en la cabeza y el cuello pero lleve el mayor dolor en el brazo derecho”, agregó.