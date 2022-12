Taxistas enfermos no podrán ser despedidos sin autorización del Mintrabajo

En un fallo trascendental, la Corte Constitucional señala que los taxistas con problemas de salud deben ser cobijados con la estabilidad laboral, es decir que en caso de ser despedidos debe mediar una autorización del Ministerio de Trabajo

Don Nilson González es un taxista que resultó lesionado en un atraco. Uno de los asaltantes lo apuñaló en una mano. Al momento de mostrarle la incapacidad al dueño del vehículo, este le quitó el vehículo.

“La verdad no tenemos derecho a enfermarnos, lo único que le importa al propietario es recibir su producido. Nosotros tenemos que responder por la lavada, por la gasolina, el diario de la casa y eso no lo tiene en cuenta el patrón”, explica González.

El alto tribunal, al conocer un caso como este, determinó en la sentencia T098 de 2015 que en el caso de los taxistas hay un contrato laboral y así estén enfermos no pueden ser despedidos sin un permiso del Ministerio de Trabajo.

"La protección especial de la estabilidad laboral reforzada le aplica a todos los tipos de contratos, incluidos aquellos que suscriben las empresas de servicios temporales", dice el fallo.

Hugo Ospina, vocero de los taxistas, asegura que los conductores están en total desprotección. “El dueño lo primero que hacer es conseguir otro taxista y echa al olvido al conductor. Este tiene que ir a empeñar todo para pagar los gastos médicos”

En la sentencia, la Corte señala que aunque algunos dueños de taxi hablan de arrendamiento hay contrato laboral si hay subordinación, remuneración y el cumplimiento de horario.

