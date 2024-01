El pasado fin de semana, durante la Copa Nacional de Café que se disputaba en Pereira, el entrenador y varios jugadores del equipo juvenil Real Vallecaucano FC protagonizaron una bochornosa pelea con un árbitro al finalizar un encuentro. Las imágenes de la situación se hicieron virales en redes sociales rápidamente.



En Caracol Ahora, Carlos Caicedo, representante de Real Vallecaucano FC, reconoció que “cometí un error” al enfrentarse de la manera en la que lo hizo con uno de los árbitros.

“Soy un ser humano, cometí un error, más no soy un delincuente. Hemos recuperado jóvenes de distintas regiones, se los hemos quitado a grupos armados para que los pelados puedan buscar una opción por medio del fútbol”, afirmó Carlos Caicedo, ofreciendo perdón al “árbitro, a su familia y a todas las personas dentro y fuera del fútbol” por el bochornoso acto.

Sobre las supuestas causas del enfrentamiento, el hombre afirmó que durante el partido el juez les realizó comentarios desobligantes a los jugadores del Real Vallecaucano y, una vez finalizado el encuentro, cuando él quiso poner la queja, se presentó la discusión con otro árbitro, que terminó a los golpes y en la que participaron también varios futbolistas.

“Soy un ser humano, tal vez ese fue el peor día de mi vida. Cometí un error, no soy nadie para creerme más que otra persona”, reiteró reconociendo también el mal ejemplo para los jóvenes que practican fútbol.



De acuerdo con Carlos Caicedo, su cargo de representante y entrenador del Real Vallecaucano FC ya quedó a disposición de la institución y él asumirá todas las consecuencias de lo sucedido, teniendo en cuenta que era el que lideraba a los jóvenes.



“Sabemos que vivimos en un país lleno de conflictos y lastimosamente caí en esa desgracia, porque eso es una desgracia, pero estoy pidiendo perdón. Me dejé llevar de los impulsos, me dejé llevar de un día que no era el mío”, puntualizó Carlos Caicedo en Caracol Ahora.