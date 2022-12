Tema de participación política se abordaría pronto en proceso de paz

"Tenemos plena expectativa y deseo de abordar muy pronto el segundo punto", declararon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la capital cubana al arrancar el noveno ciclo de las conversaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

En un comunicado leído por el guerrillero 'Pablo Catatumbo', alias de Jorge Torres Victoria, las FARC señalaron que retoman el diálogo con "mayor disposición de avance" e insistieron en que hay aproximaciones con el Gobierno sobre la cuestión de la tierra, primer asunto de la agenda pactada para estas conversaciones que el próximo 19 de mayo cumplirán seis meses.

La guerrilla espera que esas aproximaciones "sean explicadas pronto, en un comunicado conjunto que dé certezas" a los colombianos "sobre los alcances esperanzadores que hasta ahora arrojan los diálogos" de paz.

Las delegaciones del Gobierno colombiano y las FARC reiniciaron este miércoles en La Habana sus conversaciones de paz, que aún siguen ancladas en la cuestión agraria, origen del cruento y largo conflicto del país suramericano.

La guerrilla reiteró la necesidad de una "reforma agraria estructural y profunda" en Colombia, donde consideran vital acabar con la estructura latifundista que caracteriza su ámbito rural.

Las FARC piden fortalecer la pequeña y mediana propiedad y las zonas de reserva campesina, así como formalizar todas las tierras que hoy están en manos de los campesinos.

En este sentido, instaron al Gobierno colombiano a "no repetir errores del pasado" en la cuestión del desarrollo rural si quiere construir "caminos de entendimiento".

"No se puede editar una nueva etapa de recolonización y violencia para no tocar el latifundio, no se puede iniciar un nuevo ciclo de desposesión y acumulación y mucho menos se debe insistir en la extranjerización de la tierra, en la depredación minero-energética, en no mirar hacia la búsqueda de las soluciones alimentarias desde el concepto de soberanía", advirtieron los insurgentes.

A su llegada al Palacio de Convenciones de La Habana, donde se celebran los diálogos de paz colombianos, el equipo de negociadores del Gobierno que lidera el exvicepresidente Humberto de la Calle no hizo declaración alguna a los medios de comunicación.

La Habana, Cuba