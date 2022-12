Temen daño ambiental en Caño Cristales por licencia que dio Gobierno a petrolera

El permiso entregado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a una empresa petrolera para perforar 150 pozos en el municipio de La Macarena, Meta, prendió las alarmas de los ecologistas. Según los ambientalistas, el permiso pone en riesgo recursos hídricos muy importantes.

“Se verían afectados básicamente 5 ríos”, denunció Edgar Cruz. Felipe Harmman, concejal de Villavicencio, rechazó la actividad petrolífera. “Es un área de tres parques nacionales: Quinigua, Picachos y La Macarena. Es patrimonio de la humanidad, sin duda alguna una de las reservas de riqueza y de biodiversidad más importante del país”, declaró el cabildante.

La Gobernación del Meta también está preocupada por el posible daño ambiental, especialmente por Caño Cristales, una de las más importantes reservas naturales.

La comunidad afirma que interpondrá todos los recursos necesarios para defender el recurso hídrico.

No habrá daño ambiental, dice autoridad ambiental

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales señaló que la licencia otorgada para la exploración de petróleo en La Macarena no tendrá afectación ambiental.

Según la ANLA, de las 30 mil hectáreas licenciadas sólo el 43 por ciento pueden ser intervenidas. Además, aseguró que ni Caño Cristales, ni el Parque Tinigua, ni las fuentes de agua se veràn afectadas por que no hacen parte de la zona licenciada.



La alerta fue lanzada en la comisión quinta del Senado, ante la probable exploración petrolífera de más de 30 mil hectáreas de La Macarena, en el Meta.