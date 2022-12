Temor entre pobladores de Putumayo por atentados y retenes de las FARC

Una difícil situación de orden público se registra en el departamento de Putumayo por varias acciones terroristas que las autoridades atribuyen a la guerrilla de las FARC : nuevos atentados a oleoductos, contaminación ambiental y retenes que este grupo ilegal realiza en el sur del departamento. En un video grabado por un pasajero en la vía entre Puerto Caicedo y Villagarzón, se aprecia a guerrilleros de las FARC cuando realizan un retén en la zona.

"No es la primer vez que sucede, ya ha habido diferentes salidas y bueno, ojala no se trate de pescas milagrosas", anota Javier Rosero Pai, secretario de Gobierno del Putumayo

El hecho tiene en alerta a los transportadores, quienes no ocultan su temor. "Nos preocupa, porque es la seguridad de nosotros los conductores, los que transportamos los hidrocarburos", declaró uno de los afectados.

El hecho se conoce tan solo una semana después de que guerrilleros de las Farc obligaron a los conductores a vaciar sus camiones con miles de galones de petróleo que fueron vertidos a una vía.

El alcalde de Puerto Asís, Jorge Coral, se queja de la falta de ayuda en esta emergencia ambiental. "Esperamos que entren con de manera urgencia las empresas encargadas de la contingencia para que detengan esta mancha que está corriendo cada vez más", declaró el funcionario.

Sin embargo las autoridades ambientales anunciaron sanciones a la empresa Vetra por transportar el crudo en esta vía no autorizada en el plan de contingencia ambiental. Mientras tanto, en zona rural de Puerto Guzmán, fueron voladas varias redes que surten al oleoducto.