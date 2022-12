Temor y rechazo en Buga por partidos del América de Cali

Habitantes del barrio El Albergue de Buga, ubicado muy cerca del estadio Hernando Azcárate Martínez, aseguran que con la llegada de los integrantes de las llamadas barras bravas a presenciar los compromisos del América de Cali podrían presentarse dificultades y hasta afectaciones en sus casas tal y como ocurrió en visitas anteriores.

“Demasiado desorden, grafitis hubo mucho desorden en las calles pidiendo dinero a la gente en la calle, sino tenía dinero tenía el problema con el habitante”, afirmó un habitante del barrio El Albergue.

Comerciantes como María Moreno, quien lleva 15 años atendiendo su negocio instalado frente al escenario deportivo, afirmaron que hay preocupación entre la comunidad. Hasta le recomendaron no abrir el establecimiento los días de los compromisos.

“Siento nervios, porque todavía no sé qué han dicho qué debo cerrar, pero la verdad no sé”, comerciante del sector.

Las autoridades locales advirtieron que con el dispositivo de seguridad no se permitirá el ingreso de miembros de las barras bravas.

Ovidio Arango, secretario de gobierno de Buga, advirtió que “bombos, platillos, cornetas, trompetas, no serán admitidos. Aquí todos vamos a caber en una sola tribuna que es en una tribuna occidental, todos somos iguales y todos vamos a caber ahí”.

Serán 400 policías que en tres anillos de seguridad permitirán el acceso de los aficionados en el primer partido del América en Buga, previsto para las 3:00 p. m. de este jueves ante Dépor F. C. por la Copa Águila. El estadio de 'la Ciudad Señora' tiene capacidad para 10 mil personas.