Tenemos la mejor voluntad para el desminado: comandante de las FF. MM.

El general Juan Pablo Rodríguez indicó que las FF. MM. y la Policía Nacional “estarán listas y muy pendientes para cumplir los aspectos que estén incluidos en los acuerdos que ha logrado el Gobierno nacional. Tenemos la mejor voluntad y disponibilidad para colaborar en una actividad tan significativa como es el desminado humanitario”.

El director del Programa Presidencial Contra Minas Antipersona, general Rafael Alfredo Colón Torres, calcula "que hay 688 municipios afectados en toda Colombia. El trabajo ahora es hacer una línea base que pueda definir exactamente dónde se encuentran las minas, porque no todo el municipio está afectado. Establecer exactamente dónde están las minas es la tarea más gruesa que se nos viene encima", afirmó.

¿Cómo encontrarlas? La tarea la asumen los equipos en los que trabajarán conjuntamente guerrilleros y militares bajo la coordinación de la Ayuda Popular Noruega (APN), una organización especializada en esas tareas, según el acuerdo anunciado el sábado por el Gobierno y las FARC en los diálogos de La Habana.

Se prevé que la guerrilla aporte información sobre la ubicación de los artefactos, que serán retirados por el Batallón de Desminado del Ejército Nacional de Colombia (BIDES), pero ambas premisas encierran retos, como apunta Colón.

Primero, el refuerzo de efectivos que necesita la misión. Actualmente existen 500 profesionales en desminado en el país, una cifra insuficiente para la magnitud de la tarea, que implica "unos esfuerzos adicionales".

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, apuntó la semana pasada que se pueden aumentar los efectivos a 10.000 personas, algo que Colón comparte y que celebra, pues un incremento será recomendable incluso para elaborar los primeros mapas.

"Con mil hombres, por lo menos tenemos que usar una buena parte de ese incremento de capacidad para que se encarguen de desarrollar los estudios técnicos y precisar las áreas donde se encuentran instaladas las minas", sostuvo.

Por otro lado, están los datos sobre ubicación que pueda aportar la guerrilla, porque aunque "tienen un potencial de información", Colón sostiene que hay que "establecer la calidad" de la misma.

"Podría ocurrir que algunas de las personas de ese grupo que instalaron las minas ya no estén en los territorios en las que las instalaron, o que ya no formen parte de las FARC", sugirió.

Sin embargo, destacó que el grupo armado puede dar grandes aportaciones en cuanto a la identificación de artefactos y su capacidad de activación, datos imprescindibles para, en términos de eficiencia, "hacer la planificación de las operaciones".

Una organización civil puede desminar en un día entre cuatro y diez metros cuadrados; un especialista de la fuerza pública limpia en el mismo tiempo entre diez y veinte metros cuadrados.

Se espera que la aportación de las FARC reduzca el tiempo que requieren los estudios previos, y con ello, que se avance más rápido contra estos artefactos que han causado hasta 11.800 muertos o heridos durante los últimos 25 años.

Todas las zonas de riesgo se encuentran en los departamentos de Antioquia, Meta, sur del Tolima, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Norte de Santander y sur de Bolívar, según Colón.