“Tenemos que cuidarnos de los falsos profetas”: fiscal pide a candidatos evitar el populismo

Sin hacer referencia a ningún candidato, Néstor Humberto Martínez señaló que este puede dar paso a otros regímenes y que “solo hay que mirar el vecindario”.

Por su parte, el procurador general, Fernando Carrillo, advirtió que las campañas auditadas hasta el momento no controlan su publicidad en las vías públicas, no han abierto las cuentas para el ingreso de dineros y no reportan sus donaciones.

Carrillo expresó que “solo el 25% de las campañas tienen actualizada la contabilidad. Solo el 64% tiene la relación contractual del personal. Es decir, hay un incumplimiento reiterado de las normas electorales en lo que hemos visto por encima en diez días”.

Ambos organismos de control advirtieron que no cumplirse las normas a nivel electoral comenzarán las investigaciones formales.

Le puede interesar:

“En las campañas lo que menos importa es la verdad, lo que importa es...