“Tenemos que inventar la forma de detener un poco la corrupción”: Ángela Posada Swafford

La periodista y escritora habla de una problemática que cree está paralizando al país y de lo positiva que es la creación del Ministerio de Ciencia.

Ángela Posada Swafford, la primera mujer colombiana en pisar la Antártida y que recientemente publicó el libro ‘Hielo’, no pudo ocultar su felicidad con la transformación de Colciencias.

“Siendo Ministerio va a ser como el niño mayor, va a tener mucho respaldo, espero, del Gobierno de forma de dinero y muchas otras cosas, y también va a tener mucho renombre internacional” sostuvo.

Sin embargo, consideró que el organismo debería “tomar la batuta en la inversión de la ciencia, que el Ministerio pudiera llamar a la empresa privada, a decirle ‘¿por qué ustedes no ponen su aval?’. Porque esto es Gobierno e industria privada. Sería maravilloso. Necesitamos esa platica”.

La escritora, que lleva 30 investigando sobre ciencia, astronomía y medio ambiente, aseguró que los colombianos le temen al calentamiento global, “y hay que tenerle temor y a través de ese temor tenemos que prepararnos y actuar entendiendo cómo es ese continente (la Antártida) y cómo afecta a Colombia para prepararnos para ese momento fatídico”.

Por eso vio con buenos ojos que muchos connacionales que sí están comprometidos con el medio ambiente.

“Me gusta ver jóvenes cada vez más interesados en aprender. Las generaciones mayores todavía como que no se pellizcan mucho porque lo vemos como muy lejano”, precisó.

Ángela, además, se mostró preocupada por “el problema de la corrupción, es que eso está difícil, sí hay corrupción en todas partes, pero ¡Dios mío! Es una cosa paralizante. No te deja hacer nada”.

“Definitivamente tenemos que inventar la forma de detener un poco la corrupción, es que no está carcomiendo como a un pergamino al que se le corroen los bordes”, agregó.

Sobre la Colombia que quiere, dijo que sueña con un país “que le ponga más atención a la ciencia, que invierta bastante, un país en que los niños puedan tener mucho más acceso a la literatura y al conocimiento en general”.

