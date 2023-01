Tenga cuidado con los medicamentos que le da a los niños: ¿cuáles son los riesgos?

En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sobre dos medicamentos de venta libre que estarían contaminados con toxinas nocivas para el ser humano y habrían provocado la muerte de 300 niños en siete países.



Según un comunicado oficial de la organización, estos jarabes para la tos podrían ocasionar lesiones graves, especialmente en los niños, incluyendo efectos secundarios como dolores abdominales, vómitos, incapacidad para orinar, alteraciones del estado mental y afecciones renales agudas que conducirían a la muerte.

La neumóloga y pediatra Milena Villamil Osorio aconseja no automedicar a los niños en casa por el peligro que esto representa. Según la experta, “la tos es un síntoma y no una enfermedad”, por lo que debe analizarse cada caso puntual para tratar la patología desde su origen.

Villamil reconoce la importancia de tomar conciencia respecto a los medicamentos que se les dan a los niños, especialmente en estas temporadas de lluvia que coinciden con el regreso a clases en los jardines infantiles, y recomienda tener una serie de cuidados especiales con los menores.

“Las toses agudas acompañan un cuadro viral… y puede durar de dos a tres semanas, pero nunca más”, por lo que la pediatra sugiere tratarlas con hidratación constante, evitando vientos fríos y cambios bruscos de temperatura. “El 70% de los niños presentan tos por motivo de infección”, declara.

No obstante, advierte a los padres de familia que estén atentos a los signos de alarma presentes en los más pequeños: “Cuando la tos no los deja respirar, cuando sangran o no los deja comer y/o dura más de cuatro semanas, hay que consultar con un médico o acudir a urgencias”.



De acuerdo con la experta, muchas veces se sobremédica a los menores dándoles jarabes para la tos durante todo el tiempo que permanece la infección en su sistema, resultando perjudicial para su salud. Incluso, destaca que la medicina natural también podría generar adversidades para los niños.

Ante esta problemática, Villamil hace un llamado a los padres a estar atentos de los medicamentos que se le suministran a sus hijos y propone cambiar los jarabes por bebidas caseras acordes a la edad de los niños. “No se debe dar miel a niños menores de 2 años ni naranja a los menores de 6 meses”, puntualiza.