Tenga cuidado de ser estafado por los revendedores de apartamentos

En Bogotá una mujer denunció que fue estafada al intentar comprar un apartamento. Los supuestos vendedores le entregaron papeles falsos y desaparecieron con los 10 millones de pesos de las arras del negocio.

La denunciante asegura que después de que le aprobaran un crédito para compra de vivienda, por internet encontró una opción de un apartamento ubicado en el barrio Techo, en la localidad de Kennedy, que le llamó la atención.

"El me pidió las arras del negocio separar el apartamento para que otra persona no se adelantará a comprarlo", declaró la presunta víctima.

Los vendedores entonces concretaron con ella una cita el miércoles pasado para pisar el negocio con 10 millones de pesos.

"Era mucha la presión por la plata para que no lo vendieran. Entonces verifiqué con la Notaria para ver y los sellos eran falsos".

Este tipo de hechos son frecuentes, según Álvaro Rojas, presidente del colegio de notarios. Por suplantación, reciben al año cerca de 280 mil denuncias en el país.

Según la Fiscalía, en los últimos 3 meses se investigan cerca de 200 casos de estafa en Bogotá.

Por hechos criminales de esta índole, 12 personas han sido capturadas.