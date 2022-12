Tengo la sensación de que Santos no se quiere reunir: Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró estar listo para acudir a una posible cumbre de presidentes de la Unasur en Quito para tratar la crisis fronteriza con Colombia.

"Ojalá se diera, pero tengo aquí en el corazón la sensación de que el presidente (Juan Manuel) Santos no se quiere reunir, quizás por razones internas de Colombia, pero, si es así, dígamelo y entonces empezamos a pensar en otras soluciones, en otras cosas, lo que no podemos quedar como paralizados", señaló el mandatario venezolano en su programa televisivo En contacto con Maduro.

La crisis entre los dos países arrancó el pasado 19 de agosto, cuando Maduro ordenó el cierre de un tramo de la frontera con el argumento de combatir el contrabando y a supuestos paramilitares, tras lo cual más de un millar de colombianos han sido expulsados de Venezuela.

El gobernante reiteró que está "listo para reunirse donde sea, cuando sea y como sea" con su colega colombiano, "sin condicionamientos, ni condiciones, con la participación de los presidentes de Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y Unasur (Unión de Naciones Suramericanas)".

Pero añadió: "tengo la impresión, y tengo que decírselo al pueblo para que nadie se llame a engaños, de que el presidente Santos no se quiere reunir conmigo, no puedo contar los intríngulis".

Recalcó que los problemas de la frontera "no se resuelven viajando apuradito a Cúcuta o a Paraguachón y diciendo que va a construir viviendas, que va a llevar agua, no, se resuelven con un plan", en referencia a los viajes de Santos a esas zonas fronterizas, el último este martes.