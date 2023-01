“Tenía a la niña, pero no aguantaba el frío”: bote con familia a bordo se volteó en Riosucio

Linda Isarama narró cómo logró salvarle la vida a su bebé recién nacida. Dos personas murieron.

“La agarré cuando se volteó el casco, yo me fui debajo del casco. La tía mía me ayudó, me agarró de la mano y de ahí me jaló para el bote pa’ que salvara la niña. Yo tenía a la niña, pero no aguantaba con el frio”, contó Linda.

Ella, su bebé y los demás afectados fueron trasladados a un centro asistencial. Algunos no sobrevivieron.

“Lamentablemente recibimos el cuerpo de dos pacientes sin signos vitales que ingresan, al parecer, por asfixia y sumersión en el río Atrato”, reportó Jhon Pimiento, coordinador médico del centro de salud de Riosucio.

Accidentes como este se presentan a diario en ríos del Chocó, dicen autoridades.

“Sobrecupo, carga que pasa la capacidad de los botes, navegación después de las 5:00 p.m. y antes de las 6:00 a.m. y por supuesto el mismo hecho de emplear motonaves o embarcaciones que no cumplen con las normas de seguridad básicas” son las principales causas de estos volcamientos, según el general Mauricio Moreno, comandante de la fuerza de tarea conjunta Titán.

Comunidad en Riosucio hizo un llamado a las autoridades para que instalen un sistema de control en los afluentes.