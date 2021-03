“Tenía al señor encima mío”: fotógrafa denunció presunto abuso sexual por parte de un colega

Con una serie de videos que fueron subidos a Twitter, Diana Quirós, fotógrafa de profesión, denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de Alex Cruz, un colega. Según el relato de la joven, esta situación se presentó antes de registrar una boda en el municipio de Villa de Leyva .

Conforme a su relato, el hecho tuvo lugar el pasado 27 de febrero. Narró que realizó reservas en un hotel pero que Alex Cruz, el señalado abusador, le dijo que las cancelara pues le tenía una habitación en la casa de una hermana.

“Me recogió en el aeropuerto, nos dirigimos a la casa, compramos algo para preparar comida y cerveza. No era la casa de una hermana, era de un hermano. Yo me sentía en compañía de un amigo, realmente. Hubo un momento en el que bajó a la portería y cuando volvió preparó los alimentos. Estábamos tomando cerveza y ya no recuerdo nada más”, dijo.

Indicó que no recuerda lo que sucedió entre las 11:30 p.m. y las 2:00 a.m.

“Cuando desperté fue por puro instinto de supervivencia, cuando abrí los ojos tenía al señor encima, tenía sus dos manos sobre mi cuello y me estaba ahorcando. Como pude cogí mis cosas y salí corriendo. Un taxista me auxilió y me llevó a un hotel. Allá llamé a la Policía y a la línea 155 y me recogió una ambulancia, me llevó a la Clínica Palermo donde duré hospitalizada dos días”, aseguró.

Aseguró que el fotógrafo le suministró una droga anestésica y alucinógena para poder cometer el abuso sexual.

“En Medicina Legal me hicieron varios exámenes, entre ellos uno de toxicología para una droga que se llama fenciclidina, que es más conocida como polvo de ángel, píldora de la paz o yerba mala”, recalcó.

Entre lágrimas, manifestó que es lo que le sucedió es “humillante” y que denuncia a Alex Cruz para que un hecho de esa magnitud no se presente con más mujeres.

“Es una situación triste y humillante para mí y mi familia. No puedo permitir que él esté por ahí acercándose a quinceañeras y tomándole fotos”, concluyó.

Ojo a está situación, por favor RT. pic.twitter.com/81T3Zlrdvs — Cheetara ⚡😼 (@sheetara666) March 5, 2021