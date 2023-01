¿Tenía alternativa la JEP en el caso Santrich? Negociadores del proceso de paz la defienden

Mientras algunos sectores aseguran que el tribunal se extralimitó, expertos opinan que no hay impunidad ni cogobierno con el narcotráfico.

Tras la decisión de la JEP de no extraditar a Jesús Santrich a los Estados Unidos son muchas las preguntas que surgen frente a esta decisión. ¿Era la única alternativa que tenía la jurisdicción especial para la paz?

"Como hay un acto legislativo que prohibió la extradición por delitos extranjeros antes del acuerdo de paz y no tengo certeza si esto fue antes o después, no lo puedo extraditar por ahora. Por ahora. Eso no significa que no se pueda extraditar. Si después se llega establecer con claridad que hay posibilidad de una conducta con posterioridad puede ser extraditado", dice Juan Carlos Henao, exnegociador con las FARC.

Otros sectores aseguran que la JEP se estaría extralimitando al tomar decisiones en la que no tendría competencia. ¿Quedaron vacíos en la creación de la justicia transicional?

"La decisión de la JEP tiene coherencia con lo que se estructuró. La JEP puede tener errores al interior de la construcción argumentativa, pero eso no significa que hay impunidad y que hay cogobierno con el narcotráfico ni más faltaba. Que no se olvide la ciudadanía que lo que está en juego es la paz la paz de Colombia y la entrega de las FARC, que lo han hecho y que han cumplido con eso y quien incumpla se va", indicó Henao.

Para la representante Juanita Goebertus, la Corte Suprema es la que debe determinar si se extradita a Santrich o no.

"Si la JEP debe y puede acceder a pruebas, tiene que hacerlo únicamente para valorar la fecha más no la existencia de la conducta", dice.

La parlamentaria cree que la apelación anunciada por la Procuraduría es pertinente.

"Creo que todos el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos y la JEP debieron haber tomado más medidas para acceder a la evidencia. Creo que la vía institucional para tramitar esa discusión sobre un fallo judicial es el recurso de apelación que inició el procurador general", señala Goebertus.

Por su parte, el exjefe negociador del gobierno con las FARC, Humberto de la Calle, salió en defensa de la JEP.

"El acuerdo prevé que la garantía de no extradición no cubre los delitos posteriores al acuerdo y la providencia de la JEP no debilita eso. Se basa en la simple ausencia de pruebas sobre la fecha de los delitos atribuidos a Jesús. Si se afirma que hay pruebas contundentes en poder de la Fiscalía no es posible explicar que el señor fiscal en vez de renunciar no haya abierto un proceso judicial contra Santrich", señaló De la Calle.

Por ahora se espera que la apelación de la Procuraduría sea radicada ante la sala de revisión de la JEP y esta determine si se mantiene o se revoca esta decisión de no extraditarlo.