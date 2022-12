Tensión en Belén de Bajirá a pocas horas de las votaciones

Líderes sociales denuncian que habría fraude y hay rumores para impedir el desarrollo de las elecciones.

A 24 horas de las votaciones, la tensión ronda en Belén de Bajirá y otros tres corregimientos que están en disputa con Antioquia, temen que haya contratiempos en el desarrollo de la jornada.

“El ambiente se siente pesado porque los de Antioquia dicen que van a quemar las votaciones o que van a cerrar el comercio para que la gente no vote”, manifestó Yenecit Rentería, habitante del corregimiento Nuevo Oriente.

“Nos han cogido desprevenidamente y nos han robado el Sisben, y las listas de la Registraduría para llevarlas a Riosucio, nosotros llevando 40 años de soberanía en este pueblo”, dijo Leopoldino Perea, líder social de ese municipio.

Con el mapa limítrofe entre Antioquia y Chocó al fondo, Perea explicó porque la actitud del gobernador de Antioquia incita a la violencia y pone en riesgo las votaciones de este domingo.

“Mire donde queda Belén de Bajirá, mire donde queda Nuevo Oriente, mire donde queda Blanquicet y mire donde queda Macondo, no puede estar por encima una carta que le mande el señor Gobernador de Antioquia al registrador”, aseveró.

Por su parte, Evelis Andrade Casamá, senador del Movimiento Alternativo Indígena Social (MAIS) le hizo un llamado al Gobernador de Antioquia ante la tensa calma que se vive en la región.

“Quienes tenemos una responsabilidad y liderazgo debemos llamar siempre a la convivencia pacífica, a la cordura, que no hayan motivos para enfrentamientos ni malos tratos entre la gente”.

La Registraduría en Chocó dispuso 1068 mesas en 388 puestos de votación, incluyendo la de los cuatro corregimientos que por primera vez votan en este departamento.

A pesar de la tensión, las autoridades en Chocó aseguran tener todo listo para que las votaciones se desarrollen en calma.