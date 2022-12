Tenso cara a cara entre principales señalados por escándalo de corrupción en la justicia

Exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte se encontraron en los estrados con el senador Musa Besaile, quien los acusa de extorsionarlo.

Según la versión del congresista, se vio en la obligación de pagar 2.000 millones de pesos para evitar la cárcel dentro de un proceso por parapolítica.

El exabogado de Musa Besaile, Luis Ignacio Lyons, arribó junto con su defensor Iván Cancino para declarar dentro del proceso.

Lyons aseguró que, durante un encuentro en un hotel, el exfiscal Luis Gustavo Moreno y el exmagistrado Francisco Ricaurte le pidieron dinero a Besaile para modificar un proceso en su contra.

"El doctor José Francisco Ricaurte sale y el doctor Musa se viene para acá, donde yo estoy, se despide del doctor Moreno y me comenta que le han solicitado inicialmente la suma de 10 mil millones de pesos y que entregando 2 mil millones logró que la orden de captura contra él no se produjera”, indicó Lyons.

“Por supuesto que soy inocente”, dijo, por su parte, Leonidas Bustos a periodistas durante su reaparición ante las cámaras. El exmagistrado no había dado la cara en público tras el destape del escándalo.

Bustos, quien presidió la Corte Suprema entre 2015 y 2016, es señalado por la Fiscalía de haber recibido dinero de congresistas para cambiar fallos.