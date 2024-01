Teo, perrito que sobrevivió a derrumbe en Chocó, es la única compañía de hombre que perdió a familia

José Luis Mosquera llora hoy la muerte de buena parte de su familia, de un gran pedazo de su corazón, por la tragedia en Chocó. Bajo los escombros del alud de tierra quedaron su esposa, su hijo de 18 meses, su cuñada y su sobrina , quienes se transportaban en un vehículo hacia Medellín cuando ocurrió la emergencia, la cual deja 36 víctimas fatales, 20 heridos y un número no confirmado de desaparecidos.



En entrevista con Caracol Ahora, Mosquera recalcó estar “destrozado, quebrantado, pero atiendo este llamado porque entiendo que tenemos que hacer eco a esta problemática que se viene presentando en nuestro departamento. Hoy me pasó una tragedia que se me lleva media vida, pero con la otra media vida estoy dispuesto a tener una voz de aliento”.

Mosquera reveló que su familia iba a viajar el día anterior, el sábado 13 de enero, pero “no se pudo porque los indígenas tenían la carretera, no dejaban pasar”.

Debido a que su esposa era docente, ella debía regresar prontamente a Medellín, por ello “al otro día deciden viajar porque sí o sí tocaba. Cuando llegaron al punto se encontraron con un derrumbe, entonces intentaron devolverse, pero cuando intentaron devolverse hubo un derrumbe atrás que no los dejó salir”.

Debido a los derrumbes, su familia decidió quedarse en la zona por un rato, mientras la lluvia cesaba y la vía la abrían, pero pasaron tres horas y el corredor siguió cerrado, así que su esposa lo llamó para comunicarle que “hay una casita donde todos nos estamos ubicando y estamos haciendo comidita para los niños”. Además, le comentó que su hijo se acostó luego de haber comido arroz con huevo.

Antes de colgar con su esposa, ella le dijo: “Yo te llamo”, lo cual era normal, pues solía mantener comunicación con su pareja, pero “nunca me llamó. (Fueron) las 5 o 6 p.m. y empecé a escuchar noticias, y me dicen que la montaña se había llevado la casa”.

Recordó que su esposa le comentó que Teo, el perro labrador negro que le había regalado a su bebé, “está muy inquieto, no sé qué quiere y Teo siempre había sido el protector del bebé. Yo creo que él estaba diciendo algo, pero ellos no pudieron interpretar”.

Mosquera relató que en medio de esta pesadilla tuvo un destello de esperanza, pues apareció sano y salvo Teo, mascota que “adoptamos cuando Marcela estaba en embarazo”. Reveló que el perro llegó a su familia porque quería que creciera junto a su bebé.

“Teo desde cachorrito estaba pegado a la barriga de Marcela y cuando él nació (su hijito) Teo nunca se separó de él”, tanto así que en cada viaje lo llevaban, pues tenía un vínculo muy fuerte con el bebé.

Teo fue el único que sobrevivió de esta familia. Cuando un periodista le informó que habían encontrado a un labrador negro en el lugar de la emergencia en Chocó, “en medio de tanto dolor tuve una pequeña alegría porque era mi perro”, relató Mosquera.



Teo tiene unas cuantas heridas, entre ellas una fractura en la pata derecha, un golpe en el pecho y raspones.

Mosquera denunció que el estado de la vía de Antioquia a Chocó “es muy mala. Han tirado cemento, lo que dicen que es un pavimento, pero eso no tiene señalización, hay tramos donde no está pavimentado, hay mucho barro, hay desprendimiento de tierra. Yo viajé y me accidenté, pero fue algo leve”. Recalcó que “los derrumbes son el pan de cada día” en esa vía.

Además, añadió que tomar otro medio de transporte para viajar a Chocó salía extremadamente costoso, pues cada boleto "estaba a 700.000 pesos. En un solo viaje de ida se gastaría la plata de las vacaciones, entonces optamos por irnos por carretera”.